Ребров: Звичайно, я хочу повернутися до України

Сергій Ребров розповів про майбутні тренерські плани. 47-річний український наставник зізнався, що хоче повернутись в УПЛ. Однак через війну, яку розв'язала Росія, такі плани поки що ще рано будувати. Наразі навіть невідомо, чи буде стартувати новий сезон-2022/2023.

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До кінця червня 2022 року Реброва з Аль-Айном поєднує контракт. Після чого спеціаліст конкретніше розглядатиме варіанти продовження своєї кар'єри. Але його пріоритет – рідна країна, де він вже колись тренував київське Динамо.

Звичайно, я хочу повернутися до України. Просто слід розуміти, куди повертатися. Ми всі чекаємо і сподіваємось, що війна закінчиться, що відновиться чемпіонат України. Але зараз думки зовсім про інше. Мій контракт із Аль-Айном закінчиться у червні, тоді думатимемо, де працювати і що робити. Те, що я хочу повернутися до України – це однозначно,

– відповів Ребров.

Після 22-х зіграних турів клуб українського фахівця очолює турнірну таблицю. Аль-Айн на 10 очок випереджає найближчого конкурента, який йде Аль-Вахда Абу-Дабі – 55 проти 45-ти у суперника.

Попереду в Аль-Айна лише чотири матчі. На 90% підопічні Реброва гарантували собі чемпіонство у сезоні-2021/2022. Це може бути другий трофей клубу під керівництвом українця. У нинішньому сезоні Ребров вже привів Аль-Айн до перемоги у Кубку Ліги ОАЕ.

До слова. Ребров був ініціатором благодійного фонду серед футболістів-легіонерів, який допомагає українському народу, який продовжує страждати від війни проти Росії. Нещодавно наставник зізнався, що після 24 лютого відмовився від мови ворога та почав спілкуватись українською.

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