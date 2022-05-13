Циганик: Зараз через нього величезний фурор в ОАЕ
За словами журналіста, він спілкувався з Сергієм Ребровим, який очолює Аль-Айн. Український тренер наразі перебуває в Еміратах, але планує найближчим часом приїхати в Україну.
До речі Сергій Ребров став чемпіоном ОАЕ: українець відсвяткував перемогу з синьо-жовтим стягом
Я спілкувався з Ребровим після перемоги у Кубку ОАЕ. Він постійно наголошує, що повернеться в Україну. Якби була можливість провести чемпіонат України, я думаю, що Ребров із величезним задоволенням повернувся б до України,
– сказав Циганик.
"Зараз через нього величезний фурор в ОАЕ, тому дуже важко його перетягти, але я бачу в його очах бажання знову бути в Україні", – додав журналіст.
Ребров в ОАЕ
- На початку травня український фахівець здобув перший трофей на чолі Аль-Айну. 11 травня Ребров здобу другий титул зі своєю командою. Аль-Айн за три тури до кінця достроково виграв чемпіонат.
- Українець відсвяткував перемогу з українським прапором. З ним сфотографувалися і решта гравців Аль-Айна.
- Для українського тренера – це шостий чемпіонський титул у кар'єрі.
- Найбільшу кількість перемог (три титули) українець здобув у складі угорського Ференцвароша, де працював перед тим, як очолити Аль-Айн.
- Ще двічі Ребров ставав чемпіоном з Динамо в Україні.
- Українець очолив Аль-Айн влітку 2021 року. До цього він тренував Ференцварош. Ребров претендував на посаду головного тренера збірної України, але не домовився про розставання з Аль-Айном і продовжив працювати з клубом.
- Під керівництвом українського тренера Аль-Айн зіграв 32 матчі, здобувши 22 перемоги і сім разів зігравши внічию.
- Його контракт з Аль-Айном розрахований до 30 червня 2022 року.