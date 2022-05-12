Шостий титул у якості тренера

На початку травня український фахівець здобув перший трофей на чолі Аль-Айну. підопічні Реброва виграли Кубка ліги ОАЕ, пише 24 канал.

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Цю перемогу українець відсвяткував разом зі своїми синами, а також українським стягом.

Ребров виграв другий титул у команді з ОАЕ. Аль-Айн за три тури до кінця достроково виграв чемпіонат.

У матчі 23-го туру команда Сергія Реброва розгромила Аль-Джазіру та відірвалася від найближчого переслідувача на 10 очок.

Команда Реброва перемогла з рахунком 5:0 – це найбільша перемога під керівництвом українця. Команда Сергія Реброва є недосяжною для переслідувачів.

Як і під час тріумфу у Кубку ліги ОАЕ, Ребров після матчу відсвяткував титул з українським прапором. З ним сфотографувалися і решта гравців Аль-Айна.



Сергій Ребров став чемпіоном ОАЕ / Фото з твіттеру Аль-Айну

Тренерська кар'єра Реброва

Для українського тренера – це шостий чемпіонський титул у кар'єрі.

Найбільшу кількість перемог (три титули) українець здобув у складі угорського Ференцвароша, де працював перед тим, як очолити Аль-Айн.

Ще двічі Ребров ставав чемпіоном з Динамо в Україні.

Лише двічі у кар'єрі українець не приводив свою команду до золотих медалей – у сезоні 2016/2017, коли Динамо посіло друге місце у чемпіонаті, а також з саудівським Аль-Ахлі у сезоні 2017/2018.

Ребров в ОАЕ

Українець очолив Аль-Айн влітку 2021 року. До цього він тренував Ференцварош. Ребров претендував на почаду головного тренера збірної України, але не домовився про розставання з Аль-Айном і продовжив працювати з клубом.

Ребров здобу два командні трофеї в ОАЕ. Перед цим він мав лише індивідуальні нагороди: у квітні він став всьоме поспіль найкращим тренером в Еміратах.

Під керівництвом українського тренера Аль-Айн зіграв 32 матчі, здобувши 22 перемоги і сім разів зігравши внічию.