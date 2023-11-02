Переміг в один бал: менеджер Усика назвав кращого в поєдинку Фʼюрі – Нганну

Результат поєдинку між чемпіоном WBC Тайсоном Фʼюрі та колишньою зіркою UFC Френсісом Нганну викликав чимало суперечок серед уболівальників та експертів. До обговорення долучився Егіс Клімас.

Наприкінці жовтня відбулося боксерське шоу між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Неоднозначну перемогу здобув Циганський король.

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Значна кількість експертів та вболівальників називають суддівське рішення пограбуванням. Утім, на думку Егіса Клімаса, який є менеджером чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, незважаючи на нокдаун, Фʼюрі справедливо переміг.

Ф’юрі переміг в один бал

Я думаю, що Ф’юрі переміг в один бал, за моїми підрахунками. Навіть незважаючи на нокдаун, він виграв бій,

– сказав Клімас.