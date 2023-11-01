На минулих вихідних Тайсон Ф'юрі провів боксерський поєдинок проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Британець здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

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Втім цей бій викликав питання щодо фізичних кондицій Ф'юрі. "Циганський король" побував у нокдауні та отримав два розсічення. Тепер же на Тайсона чекає бій з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.

Після непереконливого бою із Нганну боксерська спільнота почала сумніватися у статусі Ф'юрі як фаворита. Відомий промоутер Едді Хірн, який працює із Ентоні Джошуа, оцінює шанси Усика як набагато вищі.

Не будемо применьшувати заслуги Нганну, але, ймовірно, це завдасть психологічного удару по Ф’юрі. Тепер Усик буде великим фаворитом у бою за абсолют. У цьому поєдинку ми отримаємо найкращу версію Тайсона Ф’юрі. Коли ти робиш дурні речі і боксуєш проти хлопця з UFC, це має неприємні наслідки і впливає на твою спадщину,

– заявив Хірн.

Нагадаємо, що Усику належать пояси WBA, WBO та IBF, тоді у Ф'юрі титул WBC. В останньому поки поєдинку українець переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у 9 раунді.

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Очікувалось, що бій за звання абсолютного чемпіона світу пройде 23 грудня цього року. Втім команда британця наполягає на переносі на 2024 рік через начебто травму у Ф'юрі після бою із Нганну. Наразі є інформація про лютий 2024 року.

До слова, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.