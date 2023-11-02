В конце октября состоялось боксерское шоу между Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Неоднозначную победу одержал Цыганский король.

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Значительное количество экспертов и болельщиков называют судейское решение ограблением. Впрочем, по мнению Эгиса Климаса, являющегося менеджером чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика, несмотря на нокдаун, Фьюри справедливо победил.

Фьюри победил в один балл

Я думаю, что Фьюри победил в один балл, по моим подсчетам. Даже несмотря на нокдаун, он выиграл бой,

– сказал Климас.

Важно. Из-за провального боя в исполнении Тайсона Фьюри сорвалось объявление официальной даты битвы за абсолютного чемпиона против Александра Усика. Ожидалось, что она состоится 23 декабря, однако, по последней информации, все идет к тому, что спортсмены выйдут в ринг в феврале 2024 года.