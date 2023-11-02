Наприкінці жовтня відбулося боксерське шоу між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Неоднозначну перемогу здобув Циганський король.
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Значна кількість експертів та вболівальників називають суддівське рішення пограбуванням. Утім, на думку Егіса Клімаса, який є менеджером чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, незважаючи на нокдаун, Фʼюрі справедливо переміг.
Ф’юрі переміг в один бал
Я думаю, що Ф’юрі переміг в один бал, за моїми підрахунками. Навіть незважаючи на нокдаун, він виграв бій,
– сказав Клімас.