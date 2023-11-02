Наприкінці жовтня відбулося боксерське шоу між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Неоднозначну перемогу здобув Циганський король.

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Значна кількість експертів та вболівальників називають суддівське рішення пограбуванням. Утім, на думку Егіса Клімаса, який є менеджером чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, незважаючи на нокдаун, Фʼюрі справедливо переміг.

Ф’юрі переміг в один бал

Я думаю, що Ф’юрі переміг в один бал, за моїми підрахунками. Навіть незважаючи на нокдаун, він виграв бій,

– сказав Клімас.

Важливо. Через провальний бій у виконанні Тайсона Ф'юрі зірвалося оголошення офіційної дати битви за абсолютного чемпіона проти Олександра Усика. Очікувалося, що вона відбудеться 23 грудня, проте, за останньою інформацією, усе йде до того, що спортсмени вийдуть у ринг у лютому 2024 року.