Помер легендарний український чемпіон Олімпіади Іван Богдан
Пішов з життя прославлений український борець греко-римського стилю, найстарший український олімпійський чемпіон Іван Богдан. Йому було 92 роки.
Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.
"Відданий улюбленій справі, талановитий спортсмен, мудрий наставник, енергійна і активна людина, яскрава особистість – таким запам'ятається назавжди Іван Гаврилович", – йдеться у повідомленні.
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Що відомо про Івана Богдана
- Богдан ставав переможцем Олімпійських ігор-1960 Римі в греко-римській боротьбі. Він також вигравав золото чемпіонату світу у 1958-му і 1961 роках і тричі ставав чемпіоном СРСР.
- Потім Богдан працював тренером. Серед його вихованців – дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Колчинський.
- Богдан був почесним членом НОК України та членом Академії спорту країни.
Відео про Івана Богдана
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