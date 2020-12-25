Пішов з життя прославлений український борець греко-римського стилю, найстарший український олімпійський чемпіон Іван Богдан. Йому було 92 роки.

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України. "Відданий улюбленій справі, талановитий спортсмен, мудрий наставник, енергійна і активна людина, яскрава особистість – таким запам'ятається назавжди Іван Гаврилович", – йдеться у повідомленні. Дивіться також У суперників збірної України проблеми: капітана Казахстану дискваліфікували через допінг Що відомо про Івана Богдана Богдан ставав переможцем Олімпійських ігор-1960 Римі в греко-римській боротьбі. Він також вигравав золото чемпіонату світу у 1958-му і 1961 роках і тричі ставав чемпіоном СРСР.

Потім Богдан працював тренером. Серед його вихованців – дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Колчинський.

Богдан був почесним членом НОК України та членом Академії спорту країни. Відео про Івана Богдана