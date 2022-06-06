"Кинув нашу команду": українські фанати витерли ноги об футболку Тимощука – промовисте відео
Збірна України не залишилась без підтримки у грі проти Уельсу у далекому Кардіффі. Перед поєдинком наші уболівальники ще раз поквитались із зрадником країни Анатолієм Тимощуком.
З футболкою зрадника може бути лише ганчіркою
Фанати "синьо-жовтих" принесли із собою на стадіон "Кардіфф Сіті" футболку колишнього капітана збірної Анатолія Тимощука. Уболівальники походили ногами по футболці Зеніта з прізвищем ексгравця національної команди, який продовжує "годувати" ворожу Росію, пише 24 канал.
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Уболівальники витирали ноги об футболку та закликали це робити інших. Українці попросили шанувати суперника та проходити на свої місця на трибунах вже з чистим взуттям. Наші фанати назвали Тимощука лайном, який працює на "Газпром".
Витирайте ноги, ми маємо шанувати валлійців, наших гостей. Витирайте ноги об цього покидька, який кинув нашу команду. Це лайно, яке працює на "Газпром". "Газпром" ніколи не буде із українськими прізвищами,
– сказали фанати "синьо-жовтих".
Фанати витерли ноги об футболку Тимощука: дивіться відео
Раніше ноги об футболку Тимощука, але за часів його виступів у донецькому Шахтарі, витерли українські військові.
Тимощук – псевдопатріот із мовчазною позицією
- Колишній футболіст збірної України та Шахтаря ніяк не коментує війну у його рідній країні. Мало того, що мовчить, так він ще й продовжує залишатись працювати у російському Зеніті. поки його батько служить у теробороні рідного Луцька.
- Анатолій ще й заблокував від українців свою сторінку в інстаграмі. Переходячи на його акаунт висвічується слова "Профіль з обмеженим доступом. Профіль недоступний у вашому регіоні".
- Ціла низка тренерів та футболістів розкритикували мовчання Анатолія Тимощука – Артем Федецький, Євген Левченко, Руслан Маліновський та інші.
- Колишній гравець збірної Литви Дейвідас Шемберас заявив, що колишній півзахисник заради грошей, які заробляє у Росії, продав рідну Україну.
- Анатолій Тимощук вже поплатився за своє мовчання. Його позбавили усіх титулів та ліцензії тренера рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ.
- Також у нього забрали звання "Почесний громадянин Луцька".
- Андрій Ярмоленко мав розмову зі зрадником. Капітан збірної зачепив тему війни. У відповідь Андрій почув нецензурну лексику від Анатолія.