Відповіли росіянам тією ж монетою
Збірна України мінімально програла Уельсу у фіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Єдиний гол у матчі у власні ворота забив Андрій Ярмоленко.
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Ця поразка зруйнувала мрію "синьо-жовтих" про поїздку у Катар, але з цього фіаско стали зловтішатись росіяни. Не встиг суддя дати фінальний свисток, як ворожий народ у соцмережах несамовито радів невиходу України на Мундіаль.
Після поєдинку пресслужба УАФ подякувала українським футболістам за той шлях, який вони здолали до мрії. Але й не забули поглузувати у відповідь із Росії. У публікації запитали у росіян, скільки матчів зіграла їх національна команда. Закінчивши цей пост відомим патріотичним гаслом "Слава Україні".