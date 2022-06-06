Відповіли росіянам тією ж монетою

Збірна України мінімально програла Уельсу у фіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Єдиний гол у матчі у власні ворота забив Андрій Ярмоленко.

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Ця поразка зруйнувала мрію "синьо-жовтих" про поїздку у Катар, але з цього фіаско стали зловтішатись росіяни. Не встиг суддя дати фінальний свисток, як ворожий народ у соцмережах несамовито радів невиходу України на Мундіаль.

Після поєдинку пресслужба УАФ подякувала українським футболістам за той шлях, який вони здолали до мрії. Але й не забули поглузувати у відповідь із Росії. У публікації запитали у росіян, скільки матчів зіграла їх національна команда. Закінчивши цей пост відомим патріотичним гаслом "Слава Україні".

"Дякуємо за мрію. Ви зробили все, аби в цей важкий для України час давати надію і пишатися вашою грою на футбольному полі! Дякуємо Олександру Васильовичу Петракову і його команді. Ви взяли збірну в ситуації, коли майже ніхто не вірив у те, що ми можемо претендувати на вихід до фінальної стадії ЧС-2022, і подарували нам надію!", – написала пресслужба. Ми програли бій, але не програли війну! Попереду в нас багато матчів… А скільки ігор у тебе, збірна Росії? Слава Україні,

– йдеться у пості.