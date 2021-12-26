Кинуть у бій: Миколенко може одразу стати гравцем основи Евертона

Кар'єра захисника Динамо Віталія Миколенка може круто змінитись. Футболісту не прийдеться довго завойовувати місце в основному складі нового клубу.

Із відпустки у спекотний бій в АПЛ

Все більше ЗМІ повідомляє про завершений перехід Віталія Миколенка в Евертон. Тепер приєдналась вже англійська преса.

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Повідомляють, що захиснику Динамо не прийдеться довго здобувати довіру головного тренера "ірисок" Рафаеля Бенітеса. Відразу після свого переїзду в Англію футболіст може отримати місце у стартовому складі команди.

Евертон відчуває великі кадрові втрати через різні причини. Люка Дінь пропустив останні матчі через конфлікт із наставником. Гравець й взагалі може покинути команду найближчим часом.

Бен Годфрі, який закривав позицію лівого захисника, проявив себе не найкращим чином. Тому Бенітес може одразу кинути "у вогонь" АПЛ 22-річного оборонця збірної України.

За інформацією The Athletic , трансфер Миколенка може стати єдиним для Евертона у зимове трансферне вікно.

"Іриски" після 17 турів посідає аж 14 місце у таблиці АПЛ, маючи у своєму доробку 19 очок. У 2021 році на Евертон чекає ще один матч проти Ньюкасла.

Що відомо про трансфер Миколенка