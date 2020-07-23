"Шахтар" з нового сезону може проводити домашні матчі у Києві. Харків, де донедавна донеччани проводили домашні поєдинки, більше не буде основним містом для "Шахтаря".

Як повідомив ведучий "ТаТоТаке" Сергій Болотніков, "Шахтар" гратиме на НСК "Олімпійський" єврокубкові матчі та чемпіонату України.

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Деталі переїзду "Шахтаря"

За його інформацією, "Шахтар" зараз домовляється з "Динамо".

Якщо "Динамо" погодиться на умови "гірників", то донецькому клубу потрібно буде владнати питання з Міністерством молоді та спорту.

Саме Міністерству молоді та спорту належить НСК "Олімпійський". Ексклюзивний контракт "Динамо" з НСК "Олімпійський" розрахований до кінця сезону 2023/24.

"Шахтар" проведе на НСК "Олімпійський" матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга". Поєдинок відбудеться 5-го серпня.

Де живуть футболісти "Шахтаря"

Після окупації Росією у 2014 році домашнього для "гірників" міста футболісти та персонал "Шахтаря" проживають у Києві.

Спершу донеччани грали домашні матчі у Львові, але згодом у Харкові на ОСК "Металіст".

На всі домашні поєдинки "Шахтарю" доводиться літати.