"Шахтар" переїжджає на НСК "Олімпійський"
"Шахтар" з нового сезону може проводити домашні матчі у Києві. Харків, де донедавна донеччани проводили домашні поєдинки, більше не буде основним містом для "Шахтаря".
Як повідомив ведучий "ТаТоТаке" Сергій Болотніков, "Шахтар" гратиме на НСК "Олімпійський" єврокубкові матчі та чемпіонату України.
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Деталі переїзду "Шахтаря"
За його інформацією, "Шахтар" зараз домовляється з "Динамо".
Якщо "Динамо" погодиться на умови "гірників", то донецькому клубу потрібно буде владнати питання з Міністерством молоді та спорту.
Саме Міністерству молоді та спорту належить НСК "Олімпійський". Ексклюзивний контракт "Динамо" з НСК "Олімпійський" розрахований до кінця сезону 2023/24.
"Шахтар" проведе на НСК "Олімпійський" матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга". Поєдинок відбудеться 5-го серпня.
Де живуть футболісти "Шахтаря"
Після окупації Росією у 2014 році домашнього для "гірників" міста футболісти та персонал "Шахтаря" проживають у Києві.
Спершу донеччани грали домашні матчі у Львові, але згодом у Харкові на ОСК "Металіст".
На всі домашні поєдинки "Шахтарю" доводиться літати.