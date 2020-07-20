Після останнього 32 туру чемпіонату України було визначено найкращих бомбардирів цього сезону. У топ-3 два динамівця, але лідером став гравець "гірників".

За підсумками всіх поєдинків нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес став найкращим бомбардиром УПЛ, пише 24 канал.

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Найкращі бомбардири УПЛ

33-річний форвард збірної України забив 20 м'ячів (1 з пенальті) в 27 матчах чемпіонату України.

На другому місці опинився нападник "Десни", яка вписала себе у історію та вперше вийшла у єврокубки, Олександр Філіппов. У його гольовій скарбничці 16 результативних ударів (3 з пенальті) в 30 матчах.

Трійку лідерів замкнув лідер "Динамо" Віктор Циганков. Ще один динамівець Владислав Супряга, який виступає на правах оренди за "Дніпро-1", має однакову кількість голів у сезоні – 14. Але Віктор засмутив стільки разів голкіперів за меншу кількість матчів, тому випередив партнера по команді.

Додамо, що у 32 турі дублем у ворота "Львова" відзначився Супряга, тим самим зумів застрибнути у топ-3 найкращих голеадорів УПЛ цього сезону.



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