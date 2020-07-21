У соцмережах з'явились шокуючі фото "Донбас Арени", домашнього стадіону донецького "Шахтаря". Території навколо арени знаходиться у жахливому стані.

Вражаючими світлинами поділився блогер Сеня Анатоліч Варм в Facebook. За словами блогера, до військових дій – це було улюбленим місцем жителів Донецька. Поруч біля споруди знаходяться парки.

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Жахливий стан території навколо стадіону

Територія була завжди доглянута із акуратно підстриженими газонами, квітами, перетворилася в сумне видовище. Вона повністю заросла чортополохом та іншими добірними бур'янами з людський зріст.



Закинутий парк / Facebook

Стадіон став першим стадіоном у Східній Європі, спроєктованим і побудованим відповідно до стандартів категорії "п'ять зірок". За акредитацією УЄФА та ФІФА відповідав класу "еліт".



Закинуті парки біля арени / Facebook

Люди у коментарях зазначили, що територія не була у такому стані навіть до будівництва стадіону. Також під світлинами вони додали, що в такому занедбаному стані в Донецьку перебувають чи не усі зони відпочинку.



Територія біля стадіону "Шахтаря" / Facebook

Додамо, що арена ввійшла до списку топ-20 найкращих стадіонів світу. Рідна домівка "Шахтаря" посіла 18 сходинку в підсумковому рейтингу іспанського видання Marca.



Улюблене місце жителів до війни / Facebook

Яскраве відкриття стадіону

Відкриття стадіону відбулося 29 серпня 2009 року в День шахтаря та День міста Донецька. Церемонія відкриття називалася "Гранд Шоу", яке складалося з двох частин.

Перша – це хореографічне шоу, виступи політичних діячів, співаків і представлення футбольного клубу "Шахтар". Друга – концерт відомої американської співачки Бейонсе.



Відкриття арени / ФК "Шахтар"

Євро-2012

Загальна вартість проєкту стадіону і парку, який розташувався навколо нього, становить 400 мільйонів доларів.

Під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який відбувався в Україні та Польщі, на стадіоні зіграли заплановані три матчі групового етапу (з них — два матчі національної збірної України), чвертьфінал і півфінал.

УЄФА ж заявив, що стадіон є найкращим серед усіх стадіонів для матчів Євро-2012.

Всі вболівальники добре пам'ятають матч проти збірної Франції (0:2), коли страшенна злива перерва перервала поєдинок, який відбувався саме у Донецьку.



Злива у матчі Україна – Франція / UEFA

Обстріл арени

У квітні 2016 року на арені побував генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін. Він розповів, що за стадіоном та інфраструктурою клубу доглядає близько 500 працівників.

Після обстрілу бойовиками стадіон серйозно постраждав. Пошкоджений фасад стадіону затягнуто спеціальною матерією, щоб візуально не було видно відсутність певних секцій.

На стадіоні розташований гуманітарний штаб, який видає гуманітарну допомогу.