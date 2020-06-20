"Шахтар" у матчі з камбеком здолав "Олександрію" та достроково став чемпіоном України: відео
20 червня "Шахтар" у матчі 27 туру УПЛ зіграв з "Олександрією". "Гірники" стали чемпіонами України.
Шахтар – Олександрія 3:2
Голи: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 – Банада, 48, Третьяков, 51 (пен.)
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Вже на 13-й хвилині Шендрик зачепив Мораеса в штрафній і заробив пенальті у власні ворота. Тайсон гарматним ударом з 11-тиметрової позначки відправив м'яч у ворота – 1:0.
Вже у другому таймі олександрійці встановили паритет у матчі. Третяков навісив з кутового, і Банада головою відправив м'яч точно в кут – 1:1.
Ще за три хвилини команда Володимира Шарана вийшла вперед. Після прострілу з флангу Пятов не дотягнувся до м'яча, і "круглий" зачепив руку Матвієнка, який намагався врятувати ситуацію.
Третяков з 11-тиметрової позначки пробив в лівий від себе кут, а Пятов впав у протилежний – 1:2.
Відігрався "Шахтар" на 60-й хвилині після вдалої заміни Луїша Каштру. Після навісу Сіпріано з лівого флангу Тете з льоту точно пробив в дальній кут у протихід голкіперу.
На 78-й хвилині той же Тете оформив дубль і приніс "гірникам" дострокове чемпіонство в УПЛ. Тільки вийшов на поле Коноплянка і вже навісив з правого флангу, де Тете головою точно пробив в ближній нижній кут – 3:2.
Шахтар – Олександрія відеоогляд матчу
- Таким чином, команда Луїша Каштру здобула дострокове чемпіонство в УПЛ сезону 2019/20. "Олександрія" зазнала третьої поспіль поразки і посідає 5 сходинку УПЛ (43 очки).
- У наступному турі "Олександрія" зіграє на виїзді з "Колосом". А "Шахтар" прийме "Зорю". Матчі відбудуться 27 червня.
- Розіграш УПЛ планують завершити 19 липня.