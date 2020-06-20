20 червня "Шахтар" у матчі 27 туру УПЛ зіграв з "Олександрією". "Гірники" стали чемпіонами України.

Шахтар – Олександрія 3:2

Голи: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 – Банада, 48, Третьяков, 51 (пен.)

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Вже на 13-й хвилині Шендрик зачепив Мораеса в штрафній і заробив пенальті у власні ворота. Тайсон гарматним ударом з 11-тиметрової позначки відправив м'яч у ворота – 1:0.

Вже у другому таймі олександрійці встановили паритет у матчі. Третяков навісив з кутового, і Банада головою відправив м'яч точно в кут – 1:1.

Ще за три хвилини команда Володимира Шарана вийшла вперед. Після прострілу з флангу Пятов не дотягнувся до м'яча, і "круглий" зачепив руку Матвієнка, який намагався врятувати ситуацію.

Третяков з 11-тиметрової позначки пробив в лівий від себе кут, а Пятов впав у протилежний – 1:2.

Відігрався "Шахтар" на 60-й хвилині після вдалої заміни Луїша Каштру. Після навісу Сіпріано з лівого флангу Тете з льоту точно пробив в дальній кут у протихід голкіперу.

На 78-й хвилині той же Тете оформив дубль і приніс "гірникам" дострокове чемпіонство в УПЛ. Тільки вийшов на поле Коноплянка і вже навісив з правого флангу, де Тете головою точно пробив в ближній нижній кут – 3:2.

Шахтар – Олександрія відеоогляд матчу