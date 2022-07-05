Історичне досягнення: Кіченок пробилася у півфінал парного Вімблдону

Українська тенісистка Людмила Кіченок зіграла у чвертьфіналі Вімблдону в змаганнях жіночих пар. Її напарницею була латвійка Єлена Остапенко.

Шуко Аояма / Чань Хао-Цін – Людмила Кіченок / Єлена Остапенко 6:4, 1:6, 5:7

У чвертьфіналі дует за участі українки зустрівся з японкою Шуко Аояма й тайванкою Чань Хао-Цін, пише 24 канал.

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Перший сет для Кіченок і Остапенко розпочався з поразки – 4:6. Проте вже в другому сеті Людмила та Єлена домінували.Тенісистки двічі обіграли опоненток на їхній подачі й перемогли з рахунком 6:1, перевівши матч у третю партію.

У вирішальному сеті лідерство перехопили Аояма та Чань. Та в сьомому геймі українка й латвійка зуміли відігратися, оформивши зворотний брейк і скоротивши відставання до 3:4. Проте японсько-тайванський дует знову вийшов уперед, заробивши черговий брейк.

Кіченок і Остапенко вдалося зрівняти рахунок до 5:5. Згодом українсько-латвійська пара оформила ще один брейк і вийшла подавати на матч за рахунку 6:5. Тенісистки з першого матчпойнта завершили гру на свою користь і заробили місце у півфіналі.

Історичне досягнення