Заневська / Кімберлі (Бельгія) – Людмила Кіченок / Єлена Остапенко (Україна, Латвія, 14) 3:6, 7:5, 2:6

Українська тенісистка дійшла до цієї стадії в парному розряді в дуеті з латвійкою Єленою Остапенко – чемпіонкою одиночного Ролан Гаррос 2019 року, пише 24 канал.

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Попередньо тенісистки обіграли французьку пару Еліксан Лешемья й Армоні Тан, китаянок Хань Сінь-Юнь і Чжу Лінь та канадсько-мексиканський дует Ґабріели Дабровські й Джуліани Олмос.

У чвертьфіналі суперниками Кіченок і Остапенко була бельгійська пара: ексукраїнкою Мариною Заневською та Кімберлі Ціммерманн.

На початку першої партії дуети обмінялися брейками, але українсько-латвійській парі вдалося зробити вирішальний брейк у восьмому геймі й виграти стартовий сет із рахунком 6:3.

Друга партія розпочалася аналогічно – пари знову обмінялися брейками. В сьомому геймі Людмила та Єлена повели з рахунком 4:3, але не втримали перевагу й одразу ж віддали гейм на власній подачі – суперниці виграли сет із рахунком 7:5.

У вирішальній третій партії Кіченок і Остапенко домінували на корті та з перевагою у два брейки здобули перемогу в сеті – 6:2. У підсумку українсько-литовський дует виграв матч.

За вихід у фінал Кіченок та Остапенко зустрінуться з переможницями протистояння француженок Каролін Гарсії та Крістіни Младенович з китайським дуетом Сюй Іфань та Ян Чжаосюань.

Переможне відео

Досягнення українки