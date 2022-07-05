Шуко Аояма / Чань Хао-Цин - Людмила Киченок / Елена Остапенко 6:4, 1:6, 5:7
В четвертьфинале дуэт с участием украинки встретился с японкой Шуко Аояма и тайванкой Чань Хао-Цин, пишет 24 канал.
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Первый сет для Киченок и Остапенко начался с поражения – 4:6. Однако уже во втором сете Людмила и Елена доминировали. Теннисистки дважды обыграли оппоненток на их подаче и победили со счетом 6:1, переведя матч в третью партию.
В решающем сете лидерство перехватили Аояма и Чань. Но в седьмом гейме украинка и латвийка сумели отыграться, оформив обратный брейк и сократив отставание до 3:4. Однако японско-тайваньский дуэт снова вышел вперед, заработав очередной брейк.
Киченок и Остапенко удалось сравнять счет до 5:5. Впоследствии украино-латвийская пара оформила еще один брейк и вышла подавать на матч при счете 6:5. Теннисистки с первого матчпойнта завершили игру в свою пользу и заработали место в полуфинале.
Историческое достижение
- Людмила Киченок – первая украинская теннисистка за 16 лет, дошедшая до полуфинала парного турнира на Уимблдоне. В последний раз это удавалось пробившемуся к этой стадии украинскому дуэту Юлианы Федак и Татьяне Перебийнис в 2006 году.
- Это третий случай в истории, когда украинка прошла в парный полуфинал Уимблдона среди женщин.
- Напомним, что Киченок второй раз подряд вышла в 1/2 финала на турнире Большого шлема. То же ей удалось на Ролан Гаррос-2022 – также в паре с латвийкой Еленой Остапенко.