Шуко Аояма / Чань Хао-Цин - Людмила Киченок / Елена Остапенко 6:4, 1:6, 5:7

В четвертьфинале дуэт с участием украинки встретился с японкой Шуко Аояма и тайванкой Чань Хао-Цин, пишет 24 канал.

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Первый сет для Киченок и Остапенко начался с поражения – 4:6. Однако уже во втором сете Людмила и Елена доминировали. Теннисистки дважды обыграли оппоненток на их подаче и победили со счетом 6:1, переведя матч в третью партию.

В решающем сете лидерство перехватили Аояма и Чань. Но в седьмом гейме украинка и латвийка сумели отыграться, оформив обратный брейк и сократив отставание до 3:4. Однако японско-тайваньский дуэт снова вышел вперед, заработав очередной брейк.

Киченок и Остапенко удалось сравнять счет до 5:5. Впоследствии украино-латвийская пара оформила еще один брейк и вышла подавать на матч при счете 6:5. Теннисистки с первого матчпойнта завершили игру в свою пользу и заработали место в полуфинале.

Историческое достижение