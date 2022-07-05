Адвокат: Йдеться про побутові відносини

Інцидент відбувся у грудні 2021 року. За наявною інформацією, тенісист нібито схопив дівчину. Австралійська поліція підтвердила виданню, що спортсмен має з’явитися у суд до 2 серпня.

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Адвокат Кірьоса Джейсон Моффет розповів про деталі справи.

Йдеться про побутові відносини. Характер обвинувачення серйозний, і Кіріос ставиться до нього дуже серйозно. Враховуючи, що справа на розгляді суду, на даному етапі він не даватиме коментарів, але згодом ми випустимо пресреліз,

– сказав адвокат тенісиста.

Максимальне покарання за цією статтею – два роки ув’язнення.

Феєрія тенісиста на Вімблдоні