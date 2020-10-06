Київське "Динамо" так і не змогло повноцінно використати трансферне вікно для підсилення перед Лігою чемпіонів. "Динамо" оголосило, що Клейтон, який перебував на перегляді у команді, підписав контракт з клубом.

"Динамо" 6-го жовтня повідомило, що підписало контракт з бразильським атакуючим півзахисником Клейтоном. Повне ім'я футболіста – Клейтон Да Сілвейра Да Сильва.

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24-річний футболіст, який є вихованцем клубу "Фігейренше", а також виступав за "Атлетіко-Мінейро" та "Коринтіанс", заявлений "Динамо" на матчі української Прем'єр-ліги під 27-м номером.

Наразі "Динамо" не розкриває термін угоди Клейтона.

Що відомо про новачка "Динамо"?

У 2015 році у складі олімпійської збірної Бразилії став бронзовим призером Панамериканських ігор у Торонто.

На цей момент футболіст має статус вільного агента, тому в "Динамо" він перейшов безкоштовно. Футболіст може зіграти на позиції лівого і правого вінгера, а також на позиції відтягнутого нападника.

За часи клубної кар'єри Клейтон зіграв 119 матчів, забив 20 голів і віддав 13 асистів.

"Динамо" начебто не поспішало підписувати контракт з Клейтоном, адже футболіст перебував у поганій фізичній формі.