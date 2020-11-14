Українська арбітерка Катерина Монзуль відсудила дебютний матч Ліги націй. І в першій же грі показала червону картку одному з футболістів.

УЄФА довірила українській арбітерці Катерини Монзуль обслужити матч Сан-Марино – Гібралтар. Українка не стала першою жінкою, яка судила офіційні матчі чоловічих збірних. Але вперше всю суддівську бригаду складали саме жінки. І це були саме українські судді.

Сам матч між збірним Сан-Марино та Гібралтару закінчився внічию 0:0. Але він відзначився вилученням у складі господарів поля. На 49-й хвилині червону картку отримав капітан команди Давіде Сімончіні.

Він невдало прийняв м'яч в центрі поля, і коли намагався його підхопити, у стрибку влетів шипами бутси в ногу супернику. Саме за цей фол Сімончіні і побачив перед собою пряму червону картку.

Відео вилучення Сімончіні

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Нагадаємо, що Монзуль показала пряму червону картку і в матчі УПЛ між "Динамо" та "Шахтарем". Наприкінці першого тайму вона вилучила капітана киян Сергія Сидорчука за фол на Вікторі Корнієнку. Гравець "Шахтаря" в цьому епізоді отримав травму, яка залишила його поза футболом до кінця 2020 року. Через це він не відправився до збірної України, куди отримав дебютний виклик.