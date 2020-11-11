Українська арбітерка Катерина Монзуль отримала призначення на матч ліги націй між збірними Сан-Марино та Гібралтару. Допомагатимуть їй теж українські арбітерки. І їхнє призначення є історичним.

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Це буде матч дивізіону D Ліги націй. Відбудеться гра в суботу, 14 листопада. У ній зійдуться збірні Сан-Марино та Гібралтару. Головною арбітеркою буде Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасія Романюк.

Це вперше в історії коли цілковито жіноча бригада арбітрів працюватиме на матчі національних збірних. До цього француженка Стефані Фраппас працювала головною арбітеркою матчу Ліги націй Мальта – Латвія. Однак в бригаду арбітрів тоді входили чоловіки. В цьому ж випадку всю бригаду арбітрів складатимуть жінки.

Відзначимо, що це не перше міжнародне призначення для Катерини Монзуль на матчі чоловічих команд. У жовтні 2020 року вона судила матч молодіжних збірних Литви та Греції у відборі на Євро-2021.