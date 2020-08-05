Львівські "Карпати" змінили логотип клубу. Старий герб із "левом" не зникає, керівництво передало його фанатам.

"Карпати" вирішив провести ребрендинг. Відтепер у клубі новий логотип, повідомляє офіційний сайт "Карпат".

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За словами Смалійчука, старий герб із левом нікуди не зникне. Він на все життя залишиться головним символом клубу, його історії та досягнень.

Тому "Карпати" вирішили передати його тим, хто найбільше заслуговує ним володіти – фанатам. Тепер громадська організація "Ультрас Карпати" – повноправний власник прав на клубний герб.

Передача прав на емблему відбулась на символічній локації для львів'ян – 16-му, фанатському секторі легендарного стадіону "Україна" на якому "леви" провели історичні єврокубкові поєдинки.

Співвласник клубу Олег Смалійчук передав символічний герб одному з засновників ультрас Михайлу Мірці.

Додамо, що Смалійчук провів розмову з батьками юних карпатівців. Він заявив, що академія нікуди не зникає і буде стабільно фінансуватись. Теперішній вектор клубу буде направлений на вихованців команди.

"Карпати" розпочнуть новий сезон у Другій лізі.