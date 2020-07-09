Футбольний клуб "Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Як інформує сайт УАФ, КДК розглянув справу за заявою УПЛ стосовно неявки "Карпат" на матч 24-го та 29-го туру проти "Маріуполя".

Читайте також: "Карпати" можуть позбавити професійного статусу: всі футболісти стануть вільними агентами

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення:

зарахувати "Карпатам" дві технічні поразки, а "Маріуполю" – дві перемоги;

виключити ФК "Карпати" (Львів) зі змагань УПЛ сезону-2019/2020 за повторну неявку на матч без поважної причини;

зарахувати "Карпатам" у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, технічні поразки, а командам-суперницям – технічні перемоги.

Поки не відомо, чи позбавлять "Карпати" професійного статусу. Ймовірно, наступний сезон "леви" розпочнуть у Першій лізі.