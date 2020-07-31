Львівські "Карпати" визначилися, у якій лізі розпочнуть сезон 2020/2021. За підсумками сезону 2019/2020 "леви" покинули українську Прем'єр-лігу, адже були дискваліфіковані за неявку на два поєдинки.

Співвласник "Карпат" Олег Смалійчук розповів, що буде з львівським клубом. Про це повідомляє FootballHub.

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Смалійчук 30-го липня провів на стадіоні "Україна" зустріч з батьками вихованців ДЮФШ "Карпати", інформує сайт "левів".

Повідомляється, що академія "Карпат" функціонуватиме надалі. Академія матиме стабільне фінансування.

"Карпати" почнуть сезон у Другій лізі

Новий сезон перша команда "Карпат" розпочне у третьому за силою дивізіоні України – Другій лізі. Команда базуватиметься у Львові.

"Карпати" сподіваються через 2 роки повернутися в УПЛ.

Без олігархів

За інформацією джерела, відтепер юридично клуб не належить олігархам Ігорю Коломойському та Петру Димінському.

Смалійчук висунув ініціативу, щоб президента "Карпат" обирала Рада директорів. Свою кандидатуру нинішній співвласник "Карпат" готовий подати на 5 років.