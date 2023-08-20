"Реал Сосьєдад підтримує тероризм": український клуб розніс іспанців за трансфер росіянина
Джерело:Карпати
Карпати не змовчали на абсурд, котрий скоїв Реал Сосьєдад. Львівський колектив вкотре звернувся до цивілізованого світу.
Карпати відреагували на витівку іспанського колективу, який влив кошти у війни проти України. "Біло-голубі" закрили очі на те, що відбувається навкруги.
Варте уваги Перетворили центр Чернігова на море крові: реакція спорту на удар по рідному місту Ярмоленка
З'їхали з глузду
Реал Сосьєдад оформив трансфер російського футболіста Арсена Захаряна, який перейшов до Іспанії із московського Динамо. Раніше повідомлялося, що "королівський" клуб виклав 13 мільйонів євро плюс бонуси за півзахисника. Варто відзначити, що Захарян провів 7 поєдинки за збірну Росії, а 3 з них – товариські ігри, котрі відбулись вже після початку повномасштабної війни.
Іспанський колектив вирішив "не запарюватись" над масштабними проблемами, а проспонсорувати росіян, які вливають кошти у війну проти України. Карпати, які уже не вперше гучно говорять про дану проблему, знову відреагували на абсурдні дії футбольного світу.
Березень 2022 року. Реал Сосьєдад: "всі ми з Україною". Серпень 2023 року: Реал платить понад 10 мільйонів євро російському Динамо за гравця їх національної збірної. Російський режим отримує понад 1 мільйон євро податків. Реал Сосьєдад підтримує тероризм і смерть українців,
– йдеться у повідомлення на офіційному твіттері Карпат.
Привітання росіянина у складі Реал Сосьєдаду:Нагадаємо. Раніше львівський колектив також розніс у соціальних мережах Хакіма Зієша, який вирішив поїхати на виставковий матч у Москву. Наразі карма карає марокканця, оскільки той провалює медогляди у клуби одне за одним, що знеможливлює його трансфер.
Трансфери із Росії після початку повномасштабної війни
- Арсен Захарян був на радарі ще декількох європейських клубів. Зокрема, росіянином зацікавився римський Лаціо, а Страсбур, за який виступає українець Едуард Соболь, взагалі намагався придбати Захаряна, а згодом перепродати його у Челсі.
- Були й реалізовані абсурди. Саудівський Аль-Хілаль придбав у санкт-петербурзького Зеніта бразильця Малкома за 60 мільйонів євро. Можна тільки уявити, яка сума піде на війну проти України.
- Та от існують адекватні клуби із чіткою позицією. До прикладу, італійський Сассуоло відмовився продавати свого футболіста московському Спартаку, навіть не дивлячись на те, що колективу потрібні були гроші.
-