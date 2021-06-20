Відзнака для Ярмоленка
Андрій Ярмоленко на правах справжнього капітана веде Україну до плей-офф Євро-2020. Вінгер забив у двох матчах поспіль у груповому раунді турніру. Таку гру українця не змогли пройти осторонь експерти.
Оце так Яремчук та Ярмоленко увійшли в історію чемпіонатів Європи
Статистичний портал оцінив дії гравця збірної України та англійського Вест Хема. Ярмоленко був включений у топ-11 найкращих футболістів перших двох турів чемпіонату Європи-2020.
Середня оцінка Ярмоленка – 7,7. Найвищий бал отримав португалець Криштіану Роналду – 8,3. Одразу за його спиною розташувався нападник збірної Чехії Патрік Шик (8,1). Обидва поки що очолюють таблицю бомбардирів Євро-2020 – гравці забили по три голи.
Трійку гравців із найвищим балом замикають відразу два футболісти – голкіпер Фінляндії Лукаш Градецький та півзахисник Італії Мануель Локателлі. В обох по 7,9.
Символічна збірна перших турів Євро-2020 / Скриншот із WhoScored
Як Ярмоленко забивав на Євро-2020
У першому у протистоянні проти нідерландців саме Ярмоленко став автором першого голу України на Євро-2020. Вінгер вивів команду на поле із капітанською пов'язкою та розпочав камбек українців. Андрій, як у найкращі часи змістився з флангу ближче до центру штрафного та пробив у дев'ятку воріт нідерландців.
- Цей гол відзначили у його нинішньому клубі Вест Хемі. Також УЄФА включила снайперський постріл українця у топ-4 найкращих голів першого туру турніру.
- Цей результативний удар дозволив Ярмоленку наздогнати нинішнього наставника збірної Андрія Шевченка за результативністю у "синьо-жовтій" футболці. Однак матч завершився поразкою України з рахунком 3:2.
Відкрив рахунок із Північною Македонією
У наступному поєдинку проти Північної Македонії Андрій знову забив перший гол української збірної. Після навісу з кутового Караваєв п'ятою скинув м'яч на дальню штангу, де перебував Ярмоленко. Андрію залишалось лише переправити м'яч у ворота гостей.
- Матч завершився перемогою українців 2:1. Ярмоленко завдяки голу вже перевершив Шевченка за результативністю у збірній України.