Відзнака Вест Хема

Нинішній клуб Андрія Ярмоленка не міг не оцінити шедевр у виконанні українського футболіста. Капітан збірної України взяв на себе ініціативу за рахунку 2:0 на користь нідерландців.

Як це було Ярмоленко забив божевільний гол Нідерландам: відео

На 75-й хвилині лідер "синьо-жовтих" забив гол в улюбленому для себе стилі. Півзахисник містився ближче до центру штрафного та обвідним ударом поцілив прямо у дев'ятку воріт Нідерландів. Цей гол гравця "молотобійців" став дебютним для української збірної на чемпіонаті Європи-2020.

Завдяки цьому диво-голу Ярмоленко зрівнявся за результативністю у "синьо-жовтій" футболці з нинішнім наставником Андрієм Шевченком. В обох по 61 очку.

На офіційному сайті англійського клубу вийшла ціла стаття про результативний удар Андрія. У Вест Хемі вражені снайперським пострілом українця та вже визнали його одним із найкрасивіших на Євро-2020: "Андрій Ярмоленко забив, мабуть, кращий поки гол на Євро. Це був сенсаційний удар по дузі з 25 ярдів. Цей величний гол надовго залишиться в пам'яті".

Українська збірна створила неймовірний камбек, відігравшись із рахунку 2:0. Однак втримати мирову українцям не вдалось. Наприкінці зустрічі нідерландці забили третій гол завдяки точному удару Дамфріс. У підсумку – 3:2 на користь збірної Нідерландів.

Відео голу Ярмоленка у ворота Нідерландів