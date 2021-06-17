Окрім того, Ярмоленко вийшов на перше місце в історії збірної України по системі гол + пас. На рахунку 31-річного вінгера 42 голи і 21 асист (63 очки в сумі).

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Другим у списку йде нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко, який будучи центрфорвардом зробив 61 результативну дію (48 голів і 13 передач).

Що сказав Ярмоленко після звитяги над македонцями

Вінгер збірної України подякував вболівальникам, які приїхали, підтримували нас протягом усього матчу. За його словами, ця перемога – для них.

- Почуття гордості переповнює мене. Радий за команду, наших уболівальників. Важка гра, важкий суперник. Я дуже радий. Вітаю всіх з перемогою. Тепер потрібно пару днів на відновлення і рухаємося далі,

– емоційно прокоментував гру футболіст.

Він також відзначив, що гра була неймовірно важкою, хоча й після першого тайму здавалося, що не буде проблем у цьому матчі. Але в другому таймі з'явилась нервозність після пропущеного голу.

"Дуже важка гра. На чемпіонаті Європи, думаю, легких матчів не буває. Залишили дуже багато сил. На лавці дуже переживав. На полі легше, не так переживаєш, ніж коли з боку дивишся", – наголосив лідер збірної.

Топ-10 найрезультативніших гравців збірної України за системою "гол+пас"

Андрій Ярмоленко – 63 результативні дії (42 голи і 21 асист)

Андрій Шевченко – 61 (48+13)

Євген Коноплянка – 21+12 (33)

Олег Гусєв – 24 (13+11)

Сергій Ребров – 22 (15+7)

Андрій Воронін – 21 (8+13)

Руслан Ротань – 21 (8+13)

Сергій Назаренко – 20 (12+8)

Андрій Воробей – 16 (9+7)

Євген Селезньов – 13 (11+2)

Гол Ярмоленка у ворота Північної Македонії: дивіться відео

Важливо! Збірна України в дуже нервовому матчі мінімально обіграла Північну Македонію на Євро-2020 – 2:1. Це перша перемога українців за сім матчів на чемпіонатах Європи.



Після двох матчів в активі українців 3 очки, але поки підопічні Шевченка посідають третє місце в групі C через гіршу різницю забитих-пропущених з Австрією. Сьогодні австрійці о 22:00 зіграють з Нідерландами.