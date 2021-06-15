Ярмоленко за крок до лідерства

На 75-й хвилині Андрій Ярмоленко повів українську команду вперед. Капітан, як у свої найкращі часи змістився ближче до центру штрафного та обвідним ударом поцілив у дев'ятку воріт Нідерландів.

Це цікаво Ярмоленко "напхав" Марлосу за невиразну гру у матчі Нідерланди – Україна: чи виник конфлікт

Завдяки голу Ярмоленко наздогнав нинішнього наставника збірної України Андрія Шевченка за результативним показником "гол+пас" у "синьо-жовтій" футболці. Тепер в активі обох по 61 очку. Шевченко залишається лідером рейтингу, оскільки у нього більше забитих голів – за однакової кількості очок заведено враховувати саме цей показник. У Андрія Миколайовича – 48 результативних пострілів, а в Ярмоленка – 41.

Трійку лідерів замикає Євген Коноплянка. Вінгер Шахтаря пропускає турнір через травму. В активі півзахисника 21 гол та 12 асистів. Цікаво, що автор другого голу у ворота Нідерландів Роман Яремчук розташовується у цьому списку на 11 позиції (9 голів та 4 асисти).

Вже у наступному матчі Євро-2020 проти Північної Македонії Ярмоленко може перевершити свого тренера у збірній України. Поєдинок другого туру групового раунду відбудеться 17 червня о 16:00.

Топ-10 найрезультативніших гравців збірної України за системою "гол+пас"

Андрій Шевченко – 61 (48+13) Андрій Ярмоленко – 61 (41+20) Євген Коноплянка – 21+12 (33) Олег Гусєв – 24 (13+11) Сергій Ребров – 22 (15+7) Андрій Воронін – 21 (8+13) Руслан Ротань – 21 (8+13) Сергій Назаренко – 20 (12+8) Андрій Воробей – 16 (9+7) Євген Селезньов – 13 (11+2)

Відео голу Ярмоленка у матчі Нідерланди – Україна