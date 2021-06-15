Ярмоленко за крок до лідерства
На 75-й хвилині Андрій Ярмоленко повів українську команду вперед. Капітан, як у свої найкращі часи змістився ближче до центру штрафного та обвідним ударом поцілив у дев'ятку воріт Нідерландів.
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Завдяки голу Ярмоленко наздогнав нинішнього наставника збірної України Андрія Шевченка за результативним показником "гол+пас" у "синьо-жовтій" футболці. Тепер в активі обох по 61 очку. Шевченко залишається лідером рейтингу, оскільки у нього більше забитих голів – за однакової кількості очок заведено враховувати саме цей показник. У Андрія Миколайовича – 48 результативних пострілів, а в Ярмоленка – 41.
Трійку лідерів замикає Євген Коноплянка. Вінгер Шахтаря пропускає турнір через травму. В активі півзахисника 21 гол та 12 асистів. Цікаво, що автор другого голу у ворота Нідерландів Роман Яремчук розташовується у цьому списку на 11 позиції (9 голів та 4 асисти).
Вже у наступному матчі Євро-2020 проти Північної Македонії Ярмоленко може перевершити свого тренера у збірній України. Поєдинок другого туру групового раунду відбудеться 17 червня о 16:00.
Топ-10 найрезультативніших гравців збірної України за системою "гол+пас"
- Андрій Шевченко – 61 (48+13)
- Андрій Ярмоленко – 61 (41+20)
- Євген Коноплянка – 21+12 (33)
- Олег Гусєв – 24 (13+11)
- Сергій Ребров – 22 (15+7)
- Андрій Воронін – 21 (8+13)
- Руслан Ротань – 21 (8+13)
- Сергій Назаренко – 20 (12+8)
- Андрій Воробей – 16 (9+7)
- Євген Селезньов – 13 (11+2)
Відео голу Ярмоленка у матчі Нідерланди – Україна