Капітан Реала Серхіо Рамос отримав позитивний тест на COVID-19

Лідер мадридського Реала Серхіо Рамос не зможе допомогти команді у другому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Футболіст отримав позитивний тест на коронавірус.
Коронавірус у Реалі
Мадридський клуб пройшов обов'язкове тестування перед матчем з Ліверпулем. Центральний захисник "вершкових" Серхіо Рамос заразився коронавірусом та був відправлений на самоізоляцію.
Реал повідомляє, що останній тест нашого гравця Серхіо Рамоса на COVID-19 дав позитивний результат,
– повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст у будь-якому випадку б не зміг взяти участь у зустрічі через травму литкового м'яза лівої ноги. Через неї іспанець вже пропустив перший матч проти Ліверпуля та "Ель Класіко" проти Барселони, у якого "Королівський клуб" святкував успіх з рахунком 2:1.
- Раніше Серхіо не зіграв 10 матчів за Реал через ушкодження, пропустивши півтора місяця з кінця січня до березня.
- Ліверпуль проявляв інтерес до лідера мадридського клубу. У цьому сезоні іспанський центрбек зіграв у команді Зінедіна Зідана 20 матчів, у яких забив 4 голи та віддав одну гольову передачу.