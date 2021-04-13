Капітан Реала Серхіо Рамос отримав позитивний тест на COVID-19

Лідер мадридського Реала Серхіо Рамос не зможе допомогти команді у другому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Футболіст отримав позитивний тест на коронавірус.

Коронавірус у Реалі

Мадридський клуб пройшов обов'язкове тестування перед матчем з Ліверпулем. Центральний захисник "вершкових" Серхіо Рамос заразився коронавірусом та був відправлений на самоізоляцію.

Читайте також Лунін потрапив у незвичну символічну збірну футболістів Реала

Реал повідомляє, що останній тест нашого гравця Серхіо Рамоса на COVID-19 дав позитивний результат,

– повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст у будь-якому випадку б не зміг взяти участь у зустрічі через травму литкового м'яза лівої ноги. Через неї іспанець вже пропустив перший матч проти Ліверпуля та "Ель Класіко" проти Барселони, у якого "Королівський клуб" святкував успіх з рахунком 2:1.