Реал – Барселона 2:1

Голи: Бензема, 13, Кроос, 28 – Мінгеса, 60

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Відбувся матч, якого очікували мільйони футбольних прихильників у світі. Реал та Барселона йдуть поруч у турнірній таблиці Ла Ліги, тому кожна з команд вийшла на поле лише за перемогою.

Потужна 45-хвилинка від "вершкових"

Вже на 13-й хвилині зустрічі господарі відкрили рахунок у зустрічі. Бензема відгукнувся на передачу з флангу від Васкеса та елегантним ударом п'яткою вразив ворота Барселони. Такого пострілу від француза точно не очікував тер Штеген – 1:0.

Ще до перерви футболісти "Королівського клубу" вдруге шокували гостей з Каталонії. Реал отримав можливість пробити штрафний з небезпечної позиції. До позначки підійшов Кроос та подвоїв перевагу "вершкових" – 2:0. Не без долі фарту вдалось забити німецькому півзахиснику.

На цьому господарі не зупинились. Вальверде стрімко пройшов до чужого штрафного та потужним ударом влучив у ліву стійку володінь Барселони. На добиванні теж був гравець Реала, але цього разу з пострілом впорався тер Штеген.

У компенсований до першого тайму час Мессі міг оформити справжній шедевр. Ліонель вирішив пробити з кутового у ворота гостей, але м'яч влучив у дальню стійку. Сухий лист міг забити аргентинський нападник.

На перерву команди пішли за комфортного рахунку на користь команди Зінедіна Зідана – 2:0.

Рівний тайм

Після відпочинку підопічним Рональда Кумана вдалось відквитати один гол. На 60-й хвилині Мінгуеса пробив після прострілу з флангу – 2:1.

На останній хвилині основного часу матчу господарі залишились у меншості. Другу жовту картку у поєдинку побачив перед собою Каземіро, який грубо сфолив на Мінгуесі.

Вже у додані до матчу хвилині гості могли вирвати нічию. Моріба з усієї сили вгатив у поперечину.

Реал обіграв Барселону у "Ель Класіко". Звитяга дозволила "Королівському клубу" випередити Атлетіко та очолити таблицю Ла Ліги. Зараз в активі обох клубів з Мадрида по 66 очок. "Матрацники" свій поєдинок проведуть 11 квітня на виїзді проти Бетіса.

Реал – Барселона відеоогляд