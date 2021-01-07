Лідер Реала Серхіо Рамос незабаром змінить клуб. Захисником серйозно зацікавився лідер АПЛ Ліверпуль.

Контракт капітана Реала з Реалом розрахований до літа 2021-го року. Вже зараз Серхіо Рамос може домовлятись про контракт з новим клубом. Про це повідомляє El Chiringuito.

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Якісне підсилення

Послугами іспанця серйозно зацікавився лідер АПЛ Ліверпуль. Цікаво, що у гравця непрості відносини з потенційним майбутнім клубом з Англії. Футболіст піддався жорсткій критиці після того, як у фінал Ліги чемпіонів 2018-го року завдав травми їх зірці збірної Єгипту Мохамеду Салаху.

Цього сезону Рамос провів у футболці Реала у 16 матчів у всіх турнірах, у яких тричі відзначався у воротах суперників та ще одного разу віддавав гольову передачу на партнера по команді.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ пропонував оборонцю щедрий контракт. Клуб з Парижа готовий запропонувати іспанцю 3-річний контракт із зарплатою у 16,8 мільйона за сезон. Також боси ПСЖ готові доповнити контракт Серхіо опцією бонусної системи.

Рамос у Реалі: головне

Серхіо виступає за "вершкових" з 2005-го року. Відразу став одним із лідерів оборони "Королівського клубу". Входив до розширеного списку претендентів на "Золотий м'яч". Того ж року був включений до символічних збірних найкращих футболістів Європи та світу відповідно за версіями УЄФА та ФІФА.

Хороша гра принесла Рамосу капітанську пов'язку у складі Реала.

У клубі став 5-разовим чемпіоном Іспанії, двічі підіймав над головою Кубок країни та ще чотири рази Суперкубок Іспанії.

На міжнародному рівні Серхіо чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів та тричі у Суперкубку УЄФА.



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