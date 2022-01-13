Камбосос перервав мовчання і пообіцяв бій Ломаченку та іншим опонентам

Австралійський боксер Джордж Камбосос перервав своє мовчання і заговорив про наступний бій. Володар титулів WBC Franchise, WBA Super, IBF і WBO обіцяє дати шанс усіх суперникам.

Камбосос: Я даю фанатам те, що вони хочуть

У своєму твітері Камбосос "зарубався" з фанатом, який заявив, що австралієць заблокував його. Джордж начебто забанив фаната після того, як той попросив його зустрітися з володарем поясу WBC Девіном Хейні.

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У відповідь Камбосос запевнив, що дасть шанс Хейні, Василю Ломаченку та Джервонті "Танку" Девісу.

Заспокойся, друже, я даю фанатам те, що вони хочуть. Хейні, Лома, "Танк" – всі вони отримають своє один за одним,

– написав Камбосос.



Скриншот перепалки Камбососа з фанатом у твітері

Хто стане наступним суперником Камбососа