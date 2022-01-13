Камбосос: Я даю фанатам то, что они хотят

В своем твиттере Камбосос "зацепился" с фанатом, который заявил, что австралиец заблокировал его. Джордж вроде бы забанил фаната после того, как тот попросил его встретиться с обладателем пояса WBC Девин Хэйни.

Стоящее Мне нравится бой с Ломаченко, – Камбосос назвал детали предстоящего поединка

В ответ Камбосос заверил, что даст шанс Хейни, Василию Ломаченко и Джервонте "Танку" Дэвису.

Успокойся, дружище, я даю фанатам то, что они хотят. Хейни, Лома, "Танк" – все они получат свое друг за другом,
– написал Камбосос.

Скриншот перепалки Камбососа с фанатом в твиттере

Кто станет следующим соперником Камбососа

  • Австралийский боксер в ноябре 2021 года сенсационно нанес поражение Теофимо Лопесу и отобрал у того все титулы.
  • Теперь на бой с Камбососом претендуют ряд боксеров: Ломаченко, Хэйни, Дэвис и Райан Гарсия с Денисом Беринчиком.
  • Кто станет следующим соперником Джорджа – неизвестно. Боксер заявляет, что хочет вернуться на ринг весной в Австралии.
  • По предварительной информации, Камбосос может получить двух обязательных соперников Ломаченко по линии WBO и Дэвиса по версии WBA.
  • Ломаченко же недавно пожаловался, что все оппоненты избегают встречи с ним. Вероятно, речь идет и про Камбососа.