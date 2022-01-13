Камбосос: Я даю фанатам те, що вони хочуть
У своєму твітері Камбосос "зарубався" з фанатом, який заявив, що австралієць заблокував його. Джордж начебто забанив фаната після того, як той попросив його зустрітися з володарем поясу WBC Девіном Хейні.
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У відповідь Камбосос запевнив, що дасть шанс Хейні, Василю Ломаченку та Джервонті "Танку" Девісу.
Заспокойся, друже, я даю фанатам те, що вони хочуть. Хейні, Лома, "Танк" – всі вони отримають своє один за одним,
– написав Камбосос.
Скриншот перепалки Камбососа з фанатом у твітері
Хто стане наступним суперником Камбососа
- Австралійський боксер у листопаді 2021 року сенсаційно завдав поразки Теофімо Лопесу та відібрав у того всі титули.
- Тепер на бій з Камбососом претендують ряд боксерів: Ломаченко, Хейні, Девіс та Раян Гарсія з Денисом Берінчиком.
- Хто стане наступним суперником Джорджа – невідомо. Боксер заявляє, що хоче повернутися у ринг навесні в Австралії.
- За попередньою інформацією, Камбосос може отримати двох обов'язкових суперників – Ломаченка по лінії WBO та Девіса за версією WBA.
- Ломаченко ж недавно поскаржився, що всі опоненти уникають зустрічі з ним. Ймовірно, йдеться і про Камбососа.