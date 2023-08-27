Таланти підкорюють Європу: Аталанта підписала уже другого гравця молодіжної збірної України

Юні українські футболісти укладають угоди з топовими колективами. Гравці добре себе проявили на міжнародному рівні.

Іван Лиховіт став гравцем італійської Аталанти. "Богиня" залучила до свого складу уже другого молодого українця.

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Українська банда в Бергамо

Гравець збірної України U-16 Іван Лиховіт продовжить кар'єру складі Аталанти. 16-річний футболіст погодив з колективом з Бергамо контракт на 3 сезони, тобто до 30-го червня 2026-го року. Юний вінгер виступатиме у тамтешньому складі U-17.

Варто відзначити, що у стані "Богині" виступає ще один футболіст із українським паспортом, а саме півзахисник Олександр Драган. Талановитий виконавець приєднався до структури "королів провінціалів" влітку 2022-го, а з 1-го липня 2023-го року його уже перевели до складу у U-17. Драган – вихованець Динамо та також викликається до збірної України U-16.

Лихоліт, у свою чергу, виховався у стані кременчуцького Кременя. Ба більше, Іван уже має досвід виступів закордоном, оскільки з літа 2022 року захищав кольори німецького Дойц 05. Під час товариського турніру розвитку УЄФА між юнацькими національними збірними, котрий проходив у Братиславі (травень 2023-го), талантовитий вінгер провів всі три поєдинки за у складі України U-16. До того ж йому вдалося забити гол у ворота Латвії і віддати асист у поєдинку зі Словаччиною.

Молоді українці закордоном