Іван Струк виграв конкуренцію на перегляді у інших дев'яти юних футболістів. На перегляді був й син легенди українського футболу Андрія Шевченка. Струк підписав контракт з "аристократами" на 2 роки.
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Досягнення українця
Хлопець виступає на позиції півзахисника. На перегляді у лондонському клубі, Струк конкурував ще з дев'ятьма перспективи футболістами. Та Челсі запропонував контракт лише Івану. Цікаво, що на перегляді разом зі Струком був й 16-річний Крістіан Шевченко, другий син володаря Золотого м'яча, але пробитись у стан Челсі йому не вдалось. На церемонії підписання контракту була присутня родина Івана Струка.
Що відомо про Івана Струка
- Іван Струк уродженець міста Чорткова, що на Тернопільщині.
- Сам ж хлопчик, який проживає у Англії, походить з футбольної родини.
- Дідусь та батько Івана свого часу виступали за чортківський Кристал та тернопільську Ниву.
- Ба більше, дідусь Івана Струка тричі ставав володарем кубка СРСР "Золотий Колос" серед сільських команд у складі Колоса з Бучача.