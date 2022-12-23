Іван Струк виграв конкуренцію на перегляді у інших дев'яти юних футболістів. На перегляді був й син легенди українського футболу Андрія Шевченка. Струк підписав контракт з "аристократами" на 2 роки.

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Досягнення українця

Хлопець виступає на позиції півзахисника. На перегляді у лондонському клубі, Струк конкурував ще з дев'ятьма перспективи футболістами. Та Челсі запропонував контракт лише Івану. Цікаво, що на перегляді разом зі Струком був й 16-річний Крістіан Шевченко, другий син володаря Золотого м'яча, але пробитись у стан Челсі йому не вдалось. На церемонії підписання контракту була присутня родина Івана Струка.

Що відомо про Івана Струка