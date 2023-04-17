15-річний український голкіпер Артем Залога став чемпіоном Бундесліги U-17 у складі Армінії з Білефельда. Юний воротар покинув Україну через війну, яку розв'язала Росія на території нашої дрежави.

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Юний чемпіон

У фіналі команда Артема Залоги змогла обіграла Вольфсбург із рахунком 2:1, що і подарувало Армінії титул чемпіона юнацької Бундесліги. На нагородження своєї команди чемпіонським титулом молодий воротар вийшов із українським стягом на плечах.

Залога опинився в Німеччині рік тому як біженець. До цього юний воротар навчався в академії Дніпра. Залога був прийнятий у команду з передмістя Білефельда, на початку 2023-го року, де його помітили скаути Армінії. 15-річний голкіпер не знав жодного слова ні німецькою, ні англійською мовами. Проте Залога сміг досить вшидко адаптуватися у новій країні. Спочатку він потрапив у команду U-16, потім U-17, де і зумів завоювати місце в основному складі.

Армінія з титулом чемпіона Бундесліги U-17 / інстаграм німецького колектива

Відео тріумфу "синіх":