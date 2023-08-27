Иван Лиховит стал игроком итальянской Аталанты. "Богиня" привлекла в свой состав уже второго молодого украинца.

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Украинская банда в Бергамо

Игрок сборной Украины U-16 Иван Лиховит продолжит карьеру в составе Аталанты. 16-летний футболист согласовал с коллективом из Бергамо контракт на 3 сезона, то есть до 30 июня 2026 года. Юный вингер будет выступать в составе U-17.

Стоит отметить, что в "Богини" выступает еще один футболист с украинским паспортом, а именно полузащитник Александр Драган. Талантливый исполнитель присоединился к структуре "королей провинциалов" летом 2022-го, а с 1 июля 2023 года его уже перевели в состав в U-17. Драган – воспитанник Динамо и вызывается в сборную Украины U-16.

Напомним. За основную команду Аталанты выступали еще два украинца, а именно Руслан Малиновский, который является игроком Дженоа, а также Виктор Коваленко, который перебрался в состояние Эмполи.

Лихолет, в свою очередь, воспитался в состоянии Кременчуга. Более того, у Ивана уже есть опыт выступлений за рубежом, поскольку с лета 2022 года защищал цвета немецкого Дойц 05. в составе Украины U-16. К тому же ему удалось забить гол в ворота Латвии и отдать ассист в поединке со Словакией.

Молодые украинцы заграницей