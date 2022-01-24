Баюл: Миру – мир
Перша олімпійська чемпіонка України прокоментувала тривожні новини щодо можливого російського вторгнення. Спортсменка підтримала своїх земляків.
До речі Олімпіада – не завада Путіну напасти на Україну, якщо він захоче: доведено історією
Молюсь про мир за народ України, за моїх друзів та мою далеку родину. Миру – мир!,
– написала Баюл в інстаграмі.
Баюл опублікувала світлину в українській формі / Фото з інстаграму чемпіонки
Оксана Баюл: що відомо про спортсменку
- Баюл – олімпійська чемпіонка-1994 у Ліллегаммері, чемпіонка світу 1993 року, перша олімпійська чемпіонка незалежної України та єдина – у фігурному катанні.
- Після перемоги на Олімпіаді 16-річна Оксана переїхала з Одеси до США, де мала тривалу професійну кар'єру в шоу.
- У серпні 2021-го року вона повідомила, що відмовилася від українського громадянства.
- Напередодні 30-ліття Незалежності України. Баюл опублікувала ще один пост в інстаграм, де вона поскаржилася, що президента України Володимир Зеленський не запросив її на святкування.