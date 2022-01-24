Баюл: Миру – мир

Перша олімпійська чемпіонка України прокоментувала тривожні новини щодо можливого російського вторгнення. Спортсменка підтримала своїх земляків.

До речі Олімпіада – не завада Путіну напасти на Україну, якщо він захоче: доведено історією

Молюсь про мир за народ України, за моїх друзів та мою далеку родину. Миру – мир!,

– написала Баюл в інстаграмі.



Баюл опублікувала світлину в українській формі / Фото з інстаграму чемпіонки

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.

До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Оксана Баюл: що відомо про спортсменку