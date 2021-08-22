Про відмову від українського громадянства Оксана Баюл сповістила на своїй сторінці в інстаграм.

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Вона також відзначила, що дуже схвильована через це.

Причини, чому Оксана Баюл вирішила відмовитися від українського громадянства, вона не вказала, хоча навела цитату про те, що навіть під час отримання другого громадянства, вона залишається громадянином України. Скоріш за все, Баюл отримала громадянство США, де вона проживає із середини 1990-х років.

Можливість відмовитися від громадянства України регулюється Законом "Про громадянство України". Можна втратити його добровільно, висловивши бажання, або за ініціативою держави. Якщо громадянин висловлює бажання добровільно вийти з громадянства, то він повинен написати спеціальну заяву.

Образа Баюл

Варто додати, що нещодавно Баюл опублікувала ще один пост в інстаграм, де вона поскаржилася, що президента України Володимир Зеленський не запросив її на святкування 30-ліття Незалежності України

"Що ви домоглися в вашому до мене приниженні? Ось у чому питання? А те, що Зеленський мене не запросив на святкування 30 років Незалежності – так я вже давно не літаю в хмарах, і все одно спасибі", – написала Баюл.

Повний текст повідомлення Оксани Баюл про відмову від українського громадянства

"Я роблю це. Я дуже схвильована. Прийшов час. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні, то ні. Головою в бортик без мене. Конституція України проголошує, що в Україні дозволено лише єдине громадянство... Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, то вона все ще визнається у правовідносинах громадянином України. Я відмовляюся від українського громадянства".