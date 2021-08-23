Баюл: Я всім за все дякую

Баюл 22 серпня несподівано оголосила, що вирішила відмовитися від українського громадянства. Видатна спортсменка, яка проживає у США, схоже візьме американський паспорт.

Дізнайтесь більше Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства

У своєму інстаграмі Баюл опублікувала новий допис. Вона заявила, що народилася росіянкою, а помре – американкою.

Я всім за все дякую. Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою,

– написала Баюл.



Скриншот