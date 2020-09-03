3 вересня збірна України з футболу грає зі Швейцарією у матчі Ліги націй УЄФА. У першому таймі команди обмінялися голами – 1:1.

Україна – Швейцарія 1:1

Гол: Ярмоленко, 14 – Сеферович, 41

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Перед матчем

Наша національна команда впевнено виступила в дебютному розіграші Ліги націй, з першого місця своєї групи здобувши путівку в найсильніший дивізіон турніру.

Першим суперником українців в когорті найкращих збірних Європи стане команда Швейцарії, яка в минулому році грала в фіналі чотирьох Ліги націй. У півфіналі швейцарці програли майбутнім переможцям турніру португальцям (1:3), а в матчі за 3 місце тільки в серії пенальті поступилися англійцям.

На жаль, епідеміологічна ситуація не дозволяє проводити поєдинки з уболівальниками. Тому матч на "Арені Львів" пройде за пустих трибун.

Швейцарія розпочала зустріч з агресивного пресингу на нашій половині поля, а українці не могли навіть перетнути центр поля.

Перший момент у матчі вдалося створити підопічним Андрія Шевченка. На 10-й хвилині Руслан Маліновський приклався фірмовим ударом здалеку – м'яч струсонув стійку воріт Яна Зоммера, а ось добивання Ярмоленко просвистіло повз з правою стійкою.

Маліновський влучив у поперечину: дивіться відео

А вже за 4 хвилини збірна України відкрила рахунок на табло – Тимчик увірвався в штрафну, вдарив з гострого кута і влучив у Зоммера, тут же правий захисник підібрав, паснув Андрію Ярмоленку, а той на досвіді, п'ятою, пробив повз усіх – 1:0.

Відео голу Ярмоленка

Цікаво! Це 38-й гол Андрія Ярмоленка за збірну України. Він також забивав швейцарцям і в попередньому матчі, майже 10 років тому.

Швейцарія активно використовує фланги в побудові своїх атак. Особливо добре ведеться правий фланг, де Мбабу і Емболо влаштовують перевірку на міцність дебютанту збірної України Михайліченку.

На 23-й хвилині класна контратака "синьо-жовтих" завершилась невдалим ударом Коноплянки з лівого кута штрафного майданчика.

Коноплянка пробив повз ворота: дивіться відео

Швейцарці не пасуть задніх і теж стоврюють моменти. Сеферовіч пробив з лінії штрафної, але під удар кинувся Матвієнко, що дозволило перевести м'яч на кутовий. Подача з нього не принесла результату – команда Андрія Шевченка відвела загрозу від своїх воріт.

На 41-й хвилині гості все ж зрівняли рахунок. Позиційний провал захисту України і Харіс Сеферовіч дуже точно пробив з-за меж штрафного – м'яч влетів у лівий нижній кут воріт Андрія Пятова. 1:1.