Ліга націй: результати матчів 4 вересня
У п'ятницю, 4 вересня, відбудеться 8 матчів нового сезону Ліги націй. Результати поєдинків – дивіться на Спорт24.
Литва – Казахстан 0:2
Голи: Зайнутдінов, 3, Куат, 86
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Вже на перших хвилинах зустрічі гості відкрили рахунок. Точним ударом відзначився Зайнутдінов. Однак ще до перерви автору гола довелося покинути поле через травму.
Господарі взяли м'яч під контроль і почали робити спроби відігратися. Але численні удари литовців йшли переважно повз ворота. Під кінець ще раз відзначився Казахстан зусиллями Куата і набрав перші три очки в групі.
Італія – Боснія і Герцеговина (початок о 21:45)
Нідерланди – Польща (початок о 21:45)
Норвегія – Австрія (початок о 21:45)
Румунія – Північна Ірландія (початок о 21:45)
Словаччина – Чехія (початок о 21:45)
Шотландія – Ізраїль (початок о 21:45)
Білорусь – Албанія (початок о 21:45)