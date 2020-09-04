У п'ятницю, 4 вересня, відбудеться 8 матчів нового сезону Ліги націй. Результати поєдинків – дивіться на Спорт24.

Литва – Казахстан 0:2

Голи: Зайнутдінов, 3, Куат, 86

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Вже на перших хвилинах зустрічі гості відкрили рахунок. Точним ударом відзначився Зайнутдінов. Однак ще до перерви автору гола довелося покинути поле через травму.

Господарі взяли м'яч під контроль і почали робити спроби відігратися. Але численні удари литовців йшли переважно повз ворота. Під кінець ще раз відзначився Казахстан зусиллями Куата і набрав перші три очки в групі.

Італія – Боснія і Герцеговина (початок о 21:45)

Нідерланди – Польща (початок о 21:45)

Норвегія – Австрія (початок о 21:45)

Румунія – Північна Ірландія (початок о 21:45)

Словаччина – Чехія (початок о 21:45)

Шотландія – Ізраїль (початок о 21:45)

Білорусь – Албанія (початок о 21:45)