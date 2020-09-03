У матчі першого туру Ліги націй Німеччина приймала Іспанію у німецькому Штуттгарті. Матч закінчився бойовою нічиєю – 1:1.

Німеччина – Іспанія 1:1

Голи: Вернер, 52 – Гайя, 90+6

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Господарі поля вийшли вперед на 52-й хвилині. Тімо Вернер отримав чудову передачу на межі штрафного майданчика, прибрав захисника, вийшов на ударну позицію і пробив у нижній лівий кут – Де Хеа не встиг зреагувати.

Відео голу Вернера

Зрівняли рахунок іспанці вже на п'ятій доданій хвилині зусиллями Хосе Луїса Гайя.