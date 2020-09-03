Іспанія на останніх хвилинах вирвала нічию у матчі з Німеччиною в Лізі націй: відео
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У матчі першого туру Ліги націй Німеччина приймала Іспанію у німецькому Штуттгарті. Матч закінчився бойовою нічиєю – 1:1.
Німеччина – Іспанія 1:1
Голи: Вернер, 52 – Гайя, 90+6
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Господарі поля вийшли вперед на 52-й хвилині. Тімо Вернер отримав чудову передачу на межі штрафного майданчика, прибрав захисника, вийшов на ударну позицію і пробив у нижній лівий кут – Де Хеа не встиг зреагувати.
Відео голу Вернера
Зрівняли рахунок іспанці вже на п'ятій доданій хвилині зусиллями Хосе Луїса Гайя.
- У паралельній грі квартету збірна України з рахунком 2:1 перемогла Швейцарію. Після першого туру саме "синьо-жовті" знаходяться на чолі групи.
- У наступному матчі Німеччина 6 вересня зустрінеться зі Швейцарією, а Іспанія в той же день прийме Україну.