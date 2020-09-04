Півзахисник збірної України Олександр Зінченко приніс команді перемогу у матчі Ліги націй проти Швейцарії. Футболісту вдався неймовірний удар, який вразив самого швейцарського голкіпера Яна Зоммера.

На 68-й хвилині Зінченко записав своє прізвище на табло. Ярмоленко віддав пас на Михайліченка, а захисник – на Олександра Зінченка. Він вирішив пробити в дотик, закинувши м'яч за спину воротарю у дальній кут. Півзахиснику вдалось вивести збірну України вперед – 2:1, пише 24 канал.

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Переможний гол

Цей гол захисника "МанСіті" став переможним у цьому поєдинку. На післяматчевій пресконференції голкіпер швейцарців відзначив результативний удар Зінченка.

За словами, його команда продемонструвала хорошу гру, але не зуміла реалізувати створені моменти.

Гол Зінченка? Якщо він дійсно задумав такий удар, то це йому вдалося блискуче. Класний гол,

– заявив голкіпер.

Зоммер взяв всю провину за перший пропущений результативний удар на себе. Він вважає, що гол, це його помилка. На його думку, саме після цього удару команді стало грати складніше.

Додамо, що Україна перемогла Швейцарію 2:1. Рахунок матчу відкрив Андрій Ярмоленко, але ще до перерви результативний удар на свій актив записав Сеферович.