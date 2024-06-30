Червона фурія проти кавказької: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Грузія на Євро-2024

Збірні Іспанії та Грузії зіграють на чемпіонаті Європи 30 червня 2024. Трансляцію гри у Кельні можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У неділю, 30 червня, пройдуть два матчі 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи-2024. На вечір винесена зустріч за участю Іспанії, якій протистояти буде сенсаційна Грузія, пише 24 Канал.

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Кавказька казка триває

Іспанці справили найбільш яскраве враження на груповому етапі серед усіх команд. Підопічні де ла Фуенте єдині набрали максимум очок, а також не пропустили жодного м'яча.

При цьому група у "фурії рохи" була складна – Італія, Хорватія та Албанія. Тепер же іспанці мріють продовжити феєрію у плей-оф. Здавалося б, перший суперник у команди не виглядає важким.

Проте Грузія на цьому Євро дивує своєю енергією та невизнанням авторитетів. Підопічні Саньоля ледь не обіграли Чехію, а також змогли перемогти у вирішальному матчі грізну Португалію.

Вихід у плей-оф на дебютному ЧЄ вже став проривом для грузинів. Тож навіть якщо команда дасть бій іспанцям, але вилетить, її ніхто не надумає розкритикувати.

Орієнтовні склади:

: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Руїс – Ямал, Педрі, Вільямс – Мората.: Мамардашвілі – Кверквелія, Кашія, Двалі – Какабадзе, Кітеїшвілі, Чакветадзе, Кочорашвілі, Цитаїшвілі – Кварацхелія, Мікаутадзе.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Іспанія – Грузія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Грузія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.