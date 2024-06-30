В воскресенье, 30 июня, пройдут два матча 1/8 финала на чемпионате Европы-2024. На вечер вынесена встреча с участием Испании, которой противостоять будет сенсационная Грузия, пишет 24 Канал.

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Кавказская сказка продолжается

Испанцы произвели наиболее яркое впечатление на групповом этапе среди всех команд. Подопечные де ла Фуэнте единственные набрали максимум очков, а также не пропустили ни одного мяча.

При этом группа у "фурии рохи" была сложная – Италия, Хорватия и Албания. Теперь же испанцы мечтают продолжить феерию в плей-офф. Казалось бы, первый соперник у команды не выглядит тяжелым.

Однако Грузия на этом Евро удивляет своей энергией и непризнанием авторитетов. Подопечные Саньоля едва не обыграли Чехию, а также смогли победить в решающем матче грозную Португалию.

Выход в плей-офф на дебютном ЧЕ уже стал прорывом для грузин. Поэтому даже если команда даст бой испанцам, но вылетит, ее никто не надумает раскритиковать.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Руис – Ямал, Педри, Уильямс – Мората.

Грузия: Мамардашвили – Кверквелия, Кашия, Двали – Какабадзе, Китеишвили, Чакветадзе, Кочорашвили, Цитаишвили – Кварацхелия, Микаутадзе.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Испания – Грузия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Грузия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.