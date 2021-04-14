Шахтар залишився без двох футболістів перед грою з Динамо

Донецький Шахтар продовжує підготовку до матчу 22 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти Динамо. "Гірники" не зможуть розраховувати на декількох футболістів.

Кадрові втрати Шахтаря

Поєдинок проти Динамо 17 квітня пропустить бразильський оборонець Ісмаїлі. Гравець продовжує відновлюватися після складної травми.

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Ісмаїлі повертався у загальну групу 8 квітня, але через декілька днів знову займався індивідуально.

У сезоні-2020/2021 бразилець виходив на поле за Шахтар лишень у двох матчах. Ісмаїлі зіграв 28 лютого проти Зорі та 6 березня з Олімпіком.

Також гру з Динамо пропустить Євген Коноплянка. Півзахисник зазнав травми ще у таборі збірної України.

Поєдинок з Динамо пропустить і бразилець Тайсон. Як відомо, його було переведено у дублюючий склад.

Не обійшли кадрові проблеми й Динамо. Киянам у грі з Шахтарем не допоможе капітан Сергій Сидорчук, який отримав дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

Гру ризикує пропустити й центральний оборонець Ілля Забарний, якому зламали ніс у матчі з Дніпром-1.

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 17 квітня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 19:30. За 5 турів до завершення сезону Динамо випереджає Шахтар на 7 очок.